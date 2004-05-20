В 1 сезоне 14 серии сериала «Самурай Чамплу» Коза хочет, чтобы Джин уничтожил Мукуро. Там образом он сможет отомстить за гибель Мугена. Фу обнаруживает труп Мугена неподалеку от реки. В это время Мукуро беседует со своим помощником Ширеном.
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