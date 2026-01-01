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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Самурай Чамплу
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Самурай Чамплу» (2004)
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Актеры сериала «Самурай Чамплу»
Вся информация о сериале
Кадзуя Накаи
Kazuya Nakai
Mugen
Гинпэй Сато
Ginpei Sato
Jin
Аяко Кавасуми
Ayako Kawasumi
Fuu
Такаюки Суго
Takayuki Sugô
Сёдзо Иидзука
Shôzô Îzuka
Унсё Исидзука
Unsho Ishizuka
Акио Оцука
Akio Otsuka
Стивен Блум
Steven Blum
Mugen
Сакико Тамагава
Sakiko Tamagawa
Sara
Унсё Исидзука
Unshō Ishizuka
Хиро Юки
Hiro Yûki
Toshihiko Seki
Киёюки Янада
Kiyoyuki Yanada
Тосио Фурукава
Toshio Furukawa
Noriko Hidaka
Кодзи Тотани
Kôji Totani
Мегуми Тоегути
Megumi Toyoguchi
Hiromi Tsuru
Rintarou Nishi
Хисао Эгава
Hisao Egawa
Акио Суяма
Akio Suyama
Ай Маэда
Ai Maeda
Koza
Сётаро Морикубо
Shotaro Morikubo
Такэхито Коясу
Takehito Koyasu
Нодзому Сасаки
Nozomu Sasaki
Сюнсукэ Сакуя
Shunsuke Sakuya
Takashi Nagasako
Сё Хаями
Sho Hayami
Nobutoshi Canna
Сукэкиё Камэяма
Sukekiyo Kameyama
Мотому Киёкава
Motomu Kiyokawa
Дзёдзи Наката
Joji Nakata
Томохиса Асо
Tomohisa Aso
Кирк Торнтон
Kirk Thornton
Jin
Masaharu Satô
Кадзуаки Ито
Kazuaki Ito
Райан Дрис
Ryan Drees
Нобуюки Хияма
Nobuyuki Hiyama
Чо
Chō
Макио Иноэ
Makio Inoue
Кэндзи Номура
Kenji Nomura
Масаси Хиросе
Masashi Hirose
Масааки Оокура
Masaaki Ôkura
Tomoko Kawakami
Такуо Кавамура
Takuo Kawamura
Боб Папенбрук
Bob Papenbrook
Хироси Нака
Hiroshi Naka
Ютака Накано
Yutaka Nakano
Кари Уолгрен
Kari Wahlgren
Fuu
Takuma Suzuki
Итиро Нагай
Ichirô Nagai
Норио Вакамото
Norio Wakamoto
Юдзуру Фудзимото
Yuzuru Fujimoto
Kazunari Tanaka
Дзюнъити Канэмару
Jun'ichi Kanemaru
Дзюрота Косуги
Jûrôta Kosugi
Эйдзи Ито
Eiji Itô
Хироси Сирокума
Hiroshi Shirokuma
Beau Billingslea
Кэн Такэути
Ken Takeuchi
Син Аомори
Shin Aomori
Дзюн Фукуяма
Jun Fukuyama
Иссин Тиба
Isshin Chiba
Томо Сигэмацу
Tomo Shigematsu
Эйсукэ Асакура
Eisuke Asakura
Майкл Форест
Michael Forest
Даррел Гилбо
Darrel Guilbeau
Даг Эрхольц
Doug Erholtz
Джо Каппеллетти
Joe Cappelletti
Тэцу Инада
Tetsu Inada
Barbara Goodson
Джонни Йонг Бош
Johnny Yong Bosch
Нобуаки Фукуда
Nobuaki Fukuda
Дайсукэ Гори
Daisuke Gôri
Такая Хаси
Takaya Hashi
Масако Кацуки
Masako Katsuki
Джои Камен
Joey Camen
Кацухиса Хоки
Katsuhisa Hoki
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