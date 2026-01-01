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Киноафиша Сериалы Самурай Чамплу Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Самурай Чамплу» (2004)

Актеры сериала «Самурай Чамплу» Вся информация о сериале
Кадзуя Накаи
Кадзуя Накаи Kazuya Nakai
Mugen
Гинпэй Сато Ginpei Sato
Jin
Аяко Кавасуми
Аяко Кавасуми Ayako Kawasumi
Fuu Такаюки Суго
Такаюки Суго Takayuki Sugô
Сёдзо Иидзука Shôzô Îzuka
Унсё Исидзука Unsho Ishizuka
Акио Оцука
Акио Оцука Akio Otsuka
Стивен Блум
Стивен Блум Steven Blum
Mugen Сакико Тамагава
Сакико Тамагава Sakiko Tamagawa
Sara Унсё Исидзука
Унсё Исидзука Unshō Ishizuka
Хиро Юки Hiro Yûki
Toshihiko Seki
Киёюки Янада Kiyoyuki Yanada
Тосио Фурукава Toshio Furukawa
Noriko Hidaka
Noriko Hidaka
Кодзи Тотани Kôji Totani
Мегуми Тоегути
Мегуми Тоегути Megumi Toyoguchi
Hiromi Tsuru
Rintarou Nishi
Хисао Эгава
Хисао Эгава Hisao Egawa
Акио Суяма Akio Suyama
Ай Маэда Ai Maeda
Koza
Сётаро Морикубо
Сётаро Морикубо Shotaro Morikubo
Такэхито Коясу
Такэхито Коясу Takehito Koyasu
Нодзому Сасаки
Нодзому Сасаки Nozomu Sasaki
Сюнсукэ Сакуя Shunsuke Sakuya
Takashi Nagasako
Сё Хаями
Сё Хаями Sho Hayami
Nobutoshi Canna
Сукэкиё Камэяма
Сукэкиё Камэяма Sukekiyo Kameyama
Мотому Киёкава Motomu Kiyokawa
Дзёдзи Наката Joji Nakata
Томохиса Асо Tomohisa Aso
Кирк Торнтон Kirk Thornton
Jin
Masaharu Satô
Кадзуаки Ито Kazuaki Ito
Райан Дрис Ryan Drees
Нобуюки Хияма
Нобуюки Хияма Nobuyuki Hiyama
Чо Chō
Макио Иноэ Makio Inoue
Кэндзи Номура Kenji Nomura
Масаси Хиросе Masashi Hirose
Масааки Оокура Masaaki Ôkura
Tomoko Kawakami
Такуо Кавамура Takuo Kawamura
Боб Папенбрук Bob Papenbrook
Хироси Нака Hiroshi Naka
Ютака Накано Yutaka Nakano
Кари Уолгрен
Кари Уолгрен Kari Wahlgren
Fuu
Takuma Suzuki
Итиро Нагай
Итиро Нагай Ichirô Nagai
Норио Вакамото Norio Wakamoto
Юдзуру Фудзимото Yuzuru Fujimoto
Kazunari Tanaka
Дзюнъити Канэмару Jun'ichi Kanemaru
Дзюрота Косуги Jûrôta Kosugi
Эйдзи Ито Eiji Itô
Хироси Сирокума Hiroshi Shirokuma
Beau Billingslea
Кэн Такэути Ken Takeuchi
Син Аомори Shin Aomori
Дзюн Фукуяма
Дзюн Фукуяма Jun Fukuyama
Иссин Тиба Isshin Chiba
Томо Сигэмацу Tomo Shigematsu
Эйсукэ Асакура Eisuke Asakura
Майкл Форест Michael Forest
Даррел Гилбо Darrel Guilbeau
Даг Эрхольц Doug Erholtz
Джо Каппеллетти Joe Cappelletti
Тэцу Инада Tetsu Inada
Barbara Goodson
Джонни Йонг Бош Johnny Yong Bosch
Нобуаки Фукуда Nobuaki Fukuda
Дайсукэ Гори Daisuke Gôri
Такая Хаси
Такая Хаси Takaya Hashi
Масако Кацуки
Масако Кацуки Masako Katsuki
Джои Камен Joey Camen
Кацухиса Хоки Katsuhisa Hoki
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