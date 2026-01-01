Kagetoki Kariya Только надежда может дать начало эмоции, которую мы называем отчаянием. Но человеку почти невозможно пытаться жить без надежды, так что, полагаю, это оставляет человеку не выбрать ничего другого, как ходить с отчаянием в качестве спутника.

Mugen Эй? Что за #р#н ты хочешь?

Kagetoki Kariya Если ты ищешь дочь Касуми, она перешла на остров.

Jin Ты его знаешь? Ты знаешь Сэйдзо Касуми?

Kagetoki Kariya Я знаю, что он преступник, который покинул свою страну и продал свою душу этой чуждой религии. Я слышал, что он сбежал сюда, на Кюсю, и что он был вовлечен в Шимабарское восстание. Я также знаю, что он тот, кого Сёгунат хочет устранить больше всех. Они всегда знали, что его дочь пыталась его найти. На самом деле, это им помогло. Они позволили ей бродить свободно все это время, чтобы узнать о местонахождении Касуми. А теперь, хоть мне и больно это говорить, я должен настаивать, чтобы вы двое погибли прямо здесь.

Mugen Ты собираешься сражаться с нами один? У тебя действительно большая #я#а, приятель.