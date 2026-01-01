Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Аватар: Пламя и пепел» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Самурай Чамплу Цитаты Вопросы и ответы

Цитаты из сериала Самурай Чамплу

Mugen Когда ты направляешь меч на кого-то, либо ты убиваешь его, либо он убивает тебя. Нет ничего посередине. Так что прекрати болтать как е#чун! Кто не может с этим справиться, просто ЗА#Ь ЗА#Д и ПРИ#ИВИТЕ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кагэ Tokyo Кария Этот цветок — пример красивой оболочки, скрывающей его истинные намерения. Намерения, которые на самом деле довольно жестоки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сара То, что я не вижу, я ощущаю.
Мugen [спотыкаясь, истекая кровью] Что?
Сара Внутри тебя кипит буря ненависти и ярости, но, возможно, то, что я на самом деле чувствую, — это грусть. Кажется, что тебя никогда никто не любил; ты такой же, как я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kagetoki Kariya Только надежда может дать начало эмоции, которую мы называем отчаянием. Но человеку почти невозможно пытаться жить без надежды, так что, полагаю, это оставляет человеку не выбрать ничего другого, как ходить с отчаянием в качестве спутника.
Mugen Эй? Что за #р#н ты хочешь?
Kagetoki Kariya Если ты ищешь дочь Касуми, она перешла на остров.
Jin Ты его знаешь? Ты знаешь Сэйдзо Касуми?
Kagetoki Kariya Я знаю, что он преступник, который покинул свою страну и продал свою душу этой чуждой религии. Я слышал, что он сбежал сюда, на Кюсю, и что он был вовлечен в Шимабарское восстание. Я также знаю, что он тот, кого Сёгунат хочет устранить больше всех. Они всегда знали, что его дочь пыталась его найти. На самом деле, это им помогло. Они позволили ей бродить свободно все это время, чтобы узнать о местонахождении Касуми. А теперь, хоть мне и больно это говорить, я должен настаивать, чтобы вы двое погибли прямо здесь.
Mugen Ты собираешься сражаться с нами один? У тебя действительно большая #я#а, приятель.
Kagetoki Kariya [достает меч] Иди, надеюсь, ты меня не разочаруешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jin Я думаю, я нашёл то, что искал всё это время. Я, который всегда был один... нашёл товарищей впервые.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mugen Мне пофиг, что меня ждет ад. Наверное, потому что у меня уже такое чувство, будто я там.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jin [Противостоя ягуйским стражам, которые собираются расправиться с innocent крестьянином] Служить своему лорду и исполнять его приказы – это честь?
Yagyu badass [насмехается] Конечно, это так.
Jin Даже если этот лорд – ничтожное д#рмо?
Yagyu badass [ягуйцы достают мечи, чтобы напасть] Что за...? Следи за языком! Не лезь не в свое дело!
Jin Убивать человека, который ничего не сделал; это зачем ты столько времени тратил на оттачивание навыков?
Jin На мой взгляд, ты ничтожество.
Yagyu badass [бросается на него] Пошел ты!
[Джин убивает всех троих ягуйских стражей своим мечом]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shige «Впереди были люди на конях, а под ними коней, навалившихся друг на друга. Долина была открыта перед ними. Её глубина была велика и широка. Но число солдат, погибших в тот день, заполнило бы её два скальных берега от края до края. Трупы, сложенные в гору смерти, изливались реками крови мертвецов.» Легенда о Хэйке, том седьмой, Спуск в Курикаву.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mugen Я ни в кого не верю, кроме себя и того, что могу сделать. Увидимся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fuu Говорят, что "всегда найдется место для десерта", но для меня это скорее "всегда найдется место, если платит кто-то другой".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mugen Не живи, придумывая оправдания. Единственный, кто принимает решения — это ты сам!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mugen Рыбалка — это борьба жизни и смерти между человеком и рыбой. Забудь об этом, и ты наверняка пострадаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jin У меня нет желания убивать тебя. На самом деле, ты не стоишь того, чтобы тебя убивать. Убив тебя, я лишь запятнаю свой меч.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джин [после того, как Муген начинает драку с властями в чайной] Почему ты всегда находишь необходимость создавать проблемы?
Муген [пожимает плечами] Не могу с собой бороться. К тому же, такие как они, раздражают меня до чертиков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fuu Этот мир погрузился бы во тьму без чувства долга.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zuikô Свобода — это не то, что зарабатывается через страдания или чрезмерные усилия. Ты должен принять себя таким, какой ты есть, и жить в согласии с течением вещей; вот что такое настоящая свобода.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mugen Я думаю, что каждый день, когда восходит солнце, может быть последним, когда я наслаждаюсь его теплом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Почти 20 лет этот фильм считали худшим из всех рождественских комедий: и только сейчас он обрел популярность
HBO делает ставку на 6 коротких серий по 35 минут: что покажет «Рыцарь Семи Королевств» 18 января — собрали все, что известно о приквеле «Игры престолов»
50 лет смотрим и все не видим: этот ляп в «Иване Васильевиче» замечали не все — что произошло с аквариумом у Шурика?
Если пару кирпичей рядом положить, можно Муссолини получить: «Чиполлино» появился благодаря диктатору (но на родине запретили по другой причине)
Перышко упало, Джуди пропала: сцена после титров «Зверополиса 2» раскрыла львиную долю сюжета третьей части
«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится
«Ландыши» вернулись — и зрители не смогли досмотреть 1-ю серию: «Понятно, почему на премьере выдавали платочки»
Создатель «Буратино» объяснил, почему в сказке изменили песню Базилио и Алисы: музыка - та же, поют - на итальянском
Не пришей Юлию хвост: кто из героев получил на орехи от зрителей - главное разочарование «Трех богатырей и света клином»
Вместо неонового «Киберслава» зрителям «скормили» славянскую «Санта-Барбару»: посмотрели новые серии, нашли главные минусы
Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше