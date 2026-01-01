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Сама дура
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Сама дура» (2020)
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Актеры сериала «Сама дура»
Вся информация о сериале
Елизавета Ищенко
Elizaveta Ishchenko
Богдан Голощук
Bogdan Goloshchuk
Сергей Сафронов
Sergey Safronov
Екатерина Строгова
Ekaterina Strogova
Rita Dyachenkova
Даниил Киселёв
Danya Kiselyov
Влада Ерофеева
Vlada Erofeeva
Марк Эйдельштейн
Mark Eydelshteyn
Иван Злобин
Ivan Zlobin
Полина Гухман
Polina Gukhman
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