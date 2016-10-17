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Киноафиша Сериалы Шакал Сезоны Сезон 1 Серия 3

Шакал 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 17 октября 2016
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 17 октября 2016
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 18 октября 2016
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 18 октября 2016
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 19 октября 2016
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 19 октября 2016
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 20 октября 2016
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 20 октября 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Шакал» детективы устраивают целую спецоперацию с целью задержать поставщиков оружия, которые снабжают опасную группировку. Выясняется, что весь товар принимал Антон Чесноков, любовник одной из сотрудниц универмага.

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