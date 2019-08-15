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Сакральные игры 2018 - 2019 2 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Сакральные игры»
Матсья
Сезон 2 / Серия 1 15 августа 2019
Сидури
Сезон 2 / Серия 2 15 августа 2019
Апасмара
Сезон 2 / Серия 3 15 августа 2019
Бардо
Сезон 2 / Серия 4 15 августа 2019
Викарна
Сезон 2 / Серия 5 15 августа 2019
Азраил
Сезон 2 / Серия 6 15 августа 2019
Торино
Сезон 2 / Серия 7 15 августа 2019
Рэдклифф
Сезон 2 / Серия 8 15 августа 2019
О чем серия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Сакральные игры» в то время, как расследование по делу террористической организации идет полным ходом, Сингх отправляется в ашрам. В 1995 году Ганеш открывает несколько подставных организаций, чтобы помешать работе Исы.

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