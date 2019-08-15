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Сакральные игры 2018 - 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Сакральные игры
Киноафиша Сериалы Сакральные игры Сезоны Сезон 2

Sacred Games 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Сакральные игры»

Во 2 сезоне сериала «Сакральные игры» история криминального авторитета продолжает раскрываться в воспоминаниях, пока Сартадж пытается найти ответы на свои вопросы. Полицейский обнаруживает ашрам, к которому когда-то принадлежал его отец, и узнает об их апокалиптических планах по созданию нового, бесконфликтного мира. Показывается, как Ганеш встретился с Гуруджу и то, как он стал частью ашрама. Судьба города все еще висит на волоске, а Сингху предстоит взять все в свои руки, чтобы предотвратить катастрофу.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Сакральные игры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Матсья Matsya
Сезон 2 Серия 1
15 августа 2019
Сидури Siduri
Сезон 2 Серия 2
15 августа 2019
Апасмара Apasmara
Сезон 2 Серия 3
15 августа 2019
Бардо Bardo
Сезон 2 Серия 4
15 августа 2019
Викарна Vikarna
Сезон 2 Серия 5
15 августа 2019
Азраил Azrael
Сезон 2 Серия 6
15 августа 2019
Торино Torino
Сезон 2 Серия 7
15 августа 2019
Рэдклифф Radcliffe
Сезон 2 Серия 8
15 августа 2019
График выхода всех сериалов
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