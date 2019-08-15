Во 2 сезоне сериала «Сакральные игры» история криминального авторитета продолжает раскрываться в воспоминаниях, пока Сартадж пытается найти ответы на свои вопросы. Полицейский обнаруживает ашрам, к которому когда-то принадлежал его отец, и узнает об их апокалиптических планах по созданию нового, бесконфликтного мира. Показывается, как Ганеш встретился с Гуруджу и то, как он стал частью ашрама. Судьба города все еще висит на волоске, а Сингху предстоит взять все в свои руки, чтобы предотвратить катастрофу.