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Киноафиша Сериалы Сакральные игры Сезоны Сезон 1 Серия 6

Сакральные игры 2018 - 2019 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Сакральные игры»
Ашваттхама
Сезон 1 / Серия 1 6 июля 2018
Халахала
Сезон 1 / Серия 2 6 июля 2018
Аатапи и Ватапи
Сезон 1 / Серия 3 6 июля 2018
Брахмахатья
Сезон 1 / Серия 4 6 июля 2018
Сарама
Сезон 1 / Серия 5 6 июля 2018
Претакальпа
Сезон 1 / Серия 6 6 июля 2018
Рудра
Сезон 1 / Серия 7 6 июля 2018
Яяти
Сезон 1 / Серия 8 6 июля 2018
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Сакральные игры», отправившись к своей матери, Сартадж надеется узнать подробности о связи его отца с преступником. Зоя тем временем предпринимает попытку арестовать своего парня и помешать ему ее шантажировать.

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