В 7 сезоне 21 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Сабрина вместе с Рокси и Морган на три дня уезжают в морской круиз по Бермудам, оставив Аарона с котом Сабрины Салемом. На теплоходе Сабрина осознает, что все ее мечты неожиданно сбываются.