В 7 сезоне 17 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» во время прогулки по магазинам Морган чуть было не провалилась в пустую шахту лифта, но Сабрина при помощи волшебства вытаскивает ее. После того, что произошло, Морган разительно меняется.