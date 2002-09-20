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Киноафиша Сериалы Сабрина — маленькая ведьма Сезоны Сезон 7 Серия 12

Сабрина — маленькая ведьма 1996 - 2003 12 серия 7 сезон

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Все серии 7 сезона «Сабрина — маленькая ведьма»
Да здравствует Сабрина!
Сезон 7 / Серия 1 20 сентября 2002
Самовлюблённый эгоист
Сезон 7 / Серия 2 27 сентября 2002
Называйте меня сумасшедшей
Сезон 7 / Серия 3 4 октября 2002
Перенос характера
Сезон 7 / Серия 4 11 октября 2002
Освободите Сабрину
Сезон 7 / Серия 5 18 октября 2002
Сабрина из компьютера
Сезон 7 / Серия 6 1 ноября 2002
Ведьма в клетке
Сезон 7 / Серия 7 8 ноября 2002
Вуаля!
Сезон 7 / Серия 8 15 ноября 2002
Наступает жаркое, жаркое, жаркое Рождество
Сезон 7 / Серия 9 6 декабря 2002
Пой, птичка, пой
Сезон 7 / Серия 10 10 января 2003
Ложь, колдунья и платяной шкаф
Сезон 7 / Серия 11 17 января 2003
В Сабрину мы верим
Сезон 7 / Серия 12 24 января 2003
Сабрина в стране чудес
Сезон 7 / Серия 13 31 января 2003
Настоящее совершенство
Сезон 7 / Серия 14 7 февраля 2003
Цирк для Сабрины
Сезон 7 / Серия 15 14 февраля 2003
Длинный нос Сирано
Сезон 7 / Серия 16 21 февраля 2003
Как соткать любовь
Сезон 7 / Серия 17 27 февраля 2003
Оговорка по Спеллман
Сезон 7 / Серия 18 20 марта 2003
Ты меня убиваешь
Сезон 7 / Серия 19 27 марта 2003
Сказка о рыбке
Сезон 7 / Серия 20 17 апреля 2003
Чего желает ведьма
Сезон 7 / Серия 21 24 апреля 2003
Родственные души
Сезон 7 / Серия 22 24 апреля 2003
О чем cерия

В 7 сезоне 12 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Сабрина нечаянно рассказывает Морган тайну Рокси. Теперь последняя не доверяет Сабрине. Юная ведьма намерена прибегнуть к помощи волшебного эликсира, чтобы вернуть расположение подруги.

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