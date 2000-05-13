В 5 сезоне 6 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Сабрина собирается весело провести День всех святых со своими приятелями, но выясняется, что им не очень нравится этот праздник. Зельда и Хильда уезжают на открытие другой вселенной.