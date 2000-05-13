В 5 сезоне 4 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» у Сабрины начинаются неприятности с ее новыми подругами из колледжа. Юная ведьма внезапно понимает, что все еще испытает чувство к Джошу. При этом она ревнует его к своей соседке Морган.