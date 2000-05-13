В 5 сезоне 2 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Сабрина отправляется на первое занятие в колледже. Ей сразу дают множество заданий на дом. Сабрина не успевает все сделать, но при этом идет на вечеринку вместе со своей новой подругой Морган.