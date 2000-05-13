В 5 сезоне 15 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Сабрина все еще испытывает симпатию к Джошу. Внезапно юной ведьме становится известно, что он собирается на свидание с Морган. Также Сабрина понимает, что у Морган тоже есть чувства к Джошу.