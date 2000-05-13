В 5 сезоне 1 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Харви и Сабрина расстались. После их разрыва Сабрина понемногу оправляется и принимает решение перебраться в общежитие колледжа. Однако сделать это так быстро, как ей хотелось бы, не удается.