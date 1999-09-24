В 4 сезоне 8 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» после поцелуя, который произошел между Сабриной и Джошем, она никак не может сделать выбор между ним и своим парнем Харви. Внезапно Джош помогает ей в этом непростом решении, предлагая дружбу.