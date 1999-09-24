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Киноафиша Сериалы Сабрина — маленькая ведьма Сезоны Сезон 4 Серия 5

Сабрина — маленькая ведьма 1996 - 2003 5 серия 4 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Сабрина — маленькая ведьма»
В гостях хорошо, а дома лучше
Сезон 4 / Серия 1 24 сентября 1999
Сабрина-наставница
Сезон 4 / Серия 2 1 октября 1999
Зависть
Сезон 4 / Серия 3 8 октября 1999
Сиротка Хильда
Сезон 4 / Серия 4 15 октября 1999
Гнилая и испорченная
Сезон 4 / Серия 5 22 октября 1999
Эпизод 81-й: Призрачная угроза
Сезон 4 / Серия 6 29 октября 1999
Перед поцелуем
Сезон 4 / Серия 7 5 ноября 1999
Не такая уж элегантная старость
Сезон 4 / Серия 8 12 ноября 1999
Любовь — это умение сказать «прости»
Сезон 4 / Серия 9 19 ноября 1999
Сабрина во льду
Сезон 4 / Серия 10 21 ноября 1999
Салем и Джулиет
Сезон 4 / Серия 11 10 декабря 1999
Сабрина, ущипни себя за нос
Сезон 4 / Серия 12 17 декабря 1999
Видишь Сабрину? А теперь?
Сезон 4 / Серия 13 7 января 2000
Супергерой
Сезон 4 / Серия 14 21 января 2000
Любовь в цвету
Сезон 4 / Серия 15 11 февраля 2000
С возвращением, Дюк
Сезон 4 / Серия 16 25 февраля 2000
Дочь Салема
Сезон 4 / Серия 17 3 марта 2000
Мышка Дрима
Сезон 4 / Серия 18 17 марта 2000
Дикая, дикая ведьма
Сезон 4 / Серия 19 31 марта 2000
Она вернууулась!
Сезон 4 / Серия 20 14 апреля 2000
Четыре лика Сабрины
Сезон 4 / Серия 21 28 апреля 2000
Конец эпохи
Сезон 4 / Серия 22 5 мая 2000
О чем cерия

В 4 сезоне 5 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Сабрина впервые обзаводится кредиткой в другом измерении. Она начинает пользоваться ею и понимает, что никак не может перестать транжирить деньги. Вскоре грядет благотворительная ярмарка.

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