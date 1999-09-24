В 4 сезоне 20 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Сабрине наносит визит ее двоюродная сестра Аманда, которая сначала очень доброжелательна к своей кузине, однако потом начинает строить глазки ее парню Харви. Но с Сабриной шутки плохи.