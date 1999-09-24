В 4 сезоне 14 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» мистеру Крафту не нравится его жизнь. Он решает пойти в отпуск, чтобы определиться, как он хочет распорядиться своей оставшейся жизнью. Сабрина пытается ему помочь и обращается к магии.