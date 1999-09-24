Сабрина — маленькая ведьма 1996 - 2003 14 серия 4 сезон
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Все серии 4 сезона «Сабрина — маленькая ведьма»
В гостях хорошо, а дома лучше
Сезон 4 / Серия 124 сентября 1999
Сабрина-наставница
Сезон 4 / Серия 21 октября 1999
Зависть
Сезон 4 / Серия 38 октября 1999
Сиротка Хильда
Сезон 4 / Серия 415 октября 1999
Гнилая и испорченная
Сезон 4 / Серия 522 октября 1999
Эпизод 81-й: Призрачная угроза
Сезон 4 / Серия 629 октября 1999
Перед поцелуем
Сезон 4 / Серия 75 ноября 1999
Не такая уж элегантная старость
Сезон 4 / Серия 812 ноября 1999
Любовь — это умение сказать «прости»
Сезон 4 / Серия 919 ноября 1999
Сабрина во льду
Сезон 4 / Серия 1021 ноября 1999
Салем и Джулиет
Сезон 4 / Серия 1110 декабря 1999
Сабрина, ущипни себя за нос
Сезон 4 / Серия 1217 декабря 1999
Видишь Сабрину? А теперь?
Сезон 4 / Серия 137 января 2000
Супергерой
Сезон 4 / Серия 1421 января 2000
Любовь в цвету
Сезон 4 / Серия 1511 февраля 2000
С возвращением, Дюк
Сезон 4 / Серия 1625 февраля 2000
Дочь Салема
Сезон 4 / Серия 173 марта 2000
Мышка Дрима
Сезон 4 / Серия 1817 марта 2000
Дикая, дикая ведьма
Сезон 4 / Серия 1931 марта 2000
Она вернууулась!
Сезон 4 / Серия 2014 апреля 2000
Четыре лика Сабрины
Сезон 4 / Серия 2128 апреля 2000
Конец эпохи
Сезон 4 / Серия 225 мая 2000
О чем cерия
В 4 сезоне 14 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» мистеру Крафту не нравится его жизнь. Он решает пойти в отпуск, чтобы определиться, как он хочет распорядиться своей оставшейся жизнью. Сабрина пытается ему помочь и обращается к магии.
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