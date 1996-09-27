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Киноафиша Сериалы Сабрина — маленькая ведьма Сезоны Сезон 1 Серия 8

Сабрина — маленькая ведьма 1996 - 2003 8 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Сабрина — маленькая ведьма»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 27 сентября 1996
Горькая правда
Сезон 1 / Серия 2 4 октября 1996
Взрослый ребёнок
Сезон 1 / Серия 3 11 октября 1996
Сбыча мечт
Сезон 1 / Серия 4 18 октября 1996
Клоун-клон
Сезон 1 / Серия 5 25 октября 1996
Новоиспечённый парень
Сезон 1 / Серия 6 1 ноября 1996
Страна удовольствий
Сезон 1 / Серия 7 8 ноября 1996
Фокус Сабрины
Сезон 1 / Серия 8 15 ноября 1996
Волшебный мусор
Сезон 1 / Серия 9 22 ноября 1996
Чемпионат совести
Сезон 1 / Серия 10 29 ноября 1996
Девочка и ее кот
Сезон 1 / Серия 11 13 декабря 1996
Плохая отметка
Сезон 1 / Серия 12 3 января 1997
Дженни спит
Сезон 1 / Серия 13 10 января 1997
Сабрина в Зазеркалье
Сезон 1 / Серия 14 17 января 1997
Зеллари и Хиллари
Сезон 1 / Серия 15 31 января 1997
Симпатичный Марсианин
Сезон 1 / Серия 16 7 февраля 1997
Харви-лягушка
Сезон 1 / Серия 17 14 февраля 1997
Заколдованная старушка
Сезон 1 / Серия 18 7 марта 1997
В кошачьей шкуре
Сезон 1 / Серия 19 21 марта 1997
Возвращение блудного папы
Сезон 1 / Серия 20 4 апреля 1997
Амнезия
Сезон 1 / Серия 21 25 апреля 1997
Хрустальный шар
Сезон 1 / Серия 22 2 мая 1997
Охота на ведьм
Сезон 1 / Серия 23 9 мая 1997
Настырный лепрекон
Сезон 1 / Серия 24 16 мая 1997
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Сабрина сделала так, чтобы начинающий фокусник Джоэл стал невидимым. Познав все прелести своего нового положения, он отказывается возвращать этот дар. У невидимки ведь столько преимуществ!

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