В 1 сезоне 19 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Сабрина и ее говорящий кот Салем остались без денег. Они принимают решение немного подзаработать на кошачьем конкурсе. Сабрине даже не нужно будет особо прибегать к магии.