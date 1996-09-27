В 1 сезоне 1 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» речь идет о девочке-подростке, которая живет в Бостоне и получает среднее образование в обычной школе. Неожиданно на свое 16-летие Сабрина выясняет, что у нее есть магические способности.