Сабрина — маленькая ведьма 1996 - 2003 1 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Сабрина — маленькая ведьма»
Пилот
Сезон 1 / Серия 127 сентября 1996
Горькая правда
Сезон 1 / Серия 24 октября 1996
Взрослый ребёнок
Сезон 1 / Серия 311 октября 1996
Сбыча мечт
Сезон 1 / Серия 418 октября 1996
Клоун-клон
Сезон 1 / Серия 525 октября 1996
Новоиспечённый парень
Сезон 1 / Серия 61 ноября 1996
Страна удовольствий
Сезон 1 / Серия 78 ноября 1996
Фокус Сабрины
Сезон 1 / Серия 815 ноября 1996
Волшебный мусор
Сезон 1 / Серия 922 ноября 1996
Чемпионат совести
Сезон 1 / Серия 1029 ноября 1996
Девочка и ее кот
Сезон 1 / Серия 1113 декабря 1996
Плохая отметка
Сезон 1 / Серия 123 января 1997
Дженни спит
Сезон 1 / Серия 1310 января 1997
Сабрина в Зазеркалье
Сезон 1 / Серия 1417 января 1997
Зеллари и Хиллари
Сезон 1 / Серия 1531 января 1997
Симпатичный Марсианин
Сезон 1 / Серия 167 февраля 1997
Харви-лягушка
Сезон 1 / Серия 1714 февраля 1997
Заколдованная старушка
Сезон 1 / Серия 187 марта 1997
В кошачьей шкуре
Сезон 1 / Серия 1921 марта 1997
Возвращение блудного папы
Сезон 1 / Серия 204 апреля 1997
Амнезия
Сезон 1 / Серия 2125 апреля 1997
Хрустальный шар
Сезон 1 / Серия 222 мая 1997
Охота на ведьм
Сезон 1 / Серия 239 мая 1997
Настырный лепрекон
Сезон 1 / Серия 2416 мая 1997
О чем cерия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Сабрина — маленькая ведьма» речь идет о девочке-подростке, которая живет в Бостоне и получает среднее образование в обычной школе. Неожиданно на свое 16-летие Сабрина выясняет, что у нее есть магические способности.
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