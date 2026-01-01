Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Жизни матрешки
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Награды и номинации «Жизни матрешки»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Победитель
Outstanding Contemporary Costumes
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшее музыкальное руководство
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Sound Editing For a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Sound Editing For a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Номинант
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