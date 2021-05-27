В 1 сезоне 4 серии сериала «Ох, уж эти детки!» Дрю опрометчиво приглашает свою семью на выходные, пока у них дома уничтожают насекомых. Чаки подарили воздушный шарик, и теперь он пытается быть крайне осторожным, чтобы тот не лопнул.