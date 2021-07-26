В 3 сезоне 3 серии сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» Элизабет противостоит Максу. Мария отчаянно пытается разгадать тайну своего видения. Изобель узнает больше о своих способностях. У Кайла странная встреча. Майкл подпитывается собственным гневом.
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