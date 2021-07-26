В 3 сезоне 13 серии сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» приближается финальная часть сезона. Наступает время для важной битвы с Джонсом, к которой долгое время готовились все персонажи. Лиз понимает, что ей необходимо наконец-то поверить в себя.
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