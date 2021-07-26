В 3 сезоне 10 серии сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» двое главных героев уезжают, чтобы найти Хита, надеясь, что он каким-то образом поспособствует в ситуации с Джонсом. По ходу дела Майкл и Изобель пытаются любыми способами добраться до Далласа.
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