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Розуэлл, Нью-Мексико
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Розуэлл, Нью-Мексико» (2019)
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Актеры сериала «Розуэлл, Нью-Мексико»
Вся информация о сериале
Джанин Мэйсон
Jeanine Mason
Liz Ortecho
Нэйтан Парсонс
Nathan Parsons
Max Evans
Майкл Влэмис
Michael Vlamis
Michael Guerin
Лили Коулс
Lily Cowles
Тайлер Блэкберн
Tyler Blackburn
Хезер Хемменс
Heather Hemmens
Maria DeLuca
Майкл Тревино
Michael Trevino
Kyle Valenti
Тревор Ст. Джон
Trevor St. John
Каран Оберой
Karan Oberoi
Noah Bracken
Эмбер Мидфандер
Amber Midthunder
Rosa Ortecho
Райли Воулкел
Riley Voelkel
Дилан МакТи
Dylan McTee
Кайова Гордон
Kiowa Gordon
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