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Киноафиша Сериалы Ребенок Розмари Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Ребенок Розмари» (2014)

Актеры сериала «Ребенок Розмари» Вся информация о сериале
Зои Салдана
Зои Салдана Zoe Saldana
Rosemary Woodhouse Патрик Джей Адамс
Патрик Джей Адамс Patrick J. Adams
Guy Woodhouse Кароль Буке
Кароль Буке Carole Bouquet
Margaux Castevet
Кристина Коул Christina Cole
Julie Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс Jason Isaacs
Roman Castevet Оливье Рабурден
Оливье Рабурден Olivier Rabourdin
Франсуа Сивиль
Франсуа Сивиль François Civil
Розмари Ла Волле Rosemarie La Vaullée
Федор Аткин
Федор Аткин Féodor Atkine
Eva Lutz
Войцех Пшоняк Wojciech Pszoniak
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