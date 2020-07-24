В 4 сезоне 9 серии сериала «Комната 104» действие разворачивается в жанре мюзикла. Речь пойдет о могучих воинах, которые путешествуют во времени. Разумеется, скоро их ожидает финальная битва. И она связана со знакомым нам номером.