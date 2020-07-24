В 4 сезоне 8 серии сериала «Комната 104» шустрый ведущий игрового шоу Чип должен встретиться со своей старой фанаткой. Проведя с ней достаточно времени, он делает все возможное, чтобы как можно скорее уйти. Однако у женщины другие планы.
Related video
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Авторизация по e-mail