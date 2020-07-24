В 4 сезоне 8 серии сериала «Комната 104» шустрый ведущий игрового шоу Чип должен встретиться со своей старой фанаткой. Проведя с ней достаточно времени, он делает все возможное, чтобы как можно скорее уйти. Однако у женщины другие планы.