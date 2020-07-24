В 4 сезоне 3 серии сериала «Комната 104» сюжет вращается вокруг борца-рестлера на пенсии. Ему нужна помощь психотерапевта, и методика лечения выбрана весьма оригинальная. Герою предстоит проникнуть в собственное прошлое при помощи специальных кукол.
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