В 4 сезоне 2 серии сериала «Комната 104» речь пойдет о женщине с огромной проблемой. Уже очень долго она сидит на тяжелых наркотиках. Пока не поздно, ей надо обратиться к собственному прошлому и сделать правильные выводы из своих ошибок.