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Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
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Ромул
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Ромул» (2020)
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Актеры сериала «Ромул»
Вся информация о сериале
Андреа Архангели
Andrea Arcangeli
Yemos
Франческо Ди Наполи
Francesco Di Napoli
Wiros
Марианна Фонтана
Marianna Fontana
Ilia
Серджо Романо
Sergio Romano
Йорго Воягис
Yorgo Voyagis
Ивана Лотито
Ivana Lotito
Ванесса Скалера
Vanessa Scalera
Сильвия Калдерони
Silvia Calderoni
Габриэль Монтези
Gabriel Montesi
Demetra Avincola
Джованни Бузелли
Giovanni Buselli
Массимилиано Росси
Massimiliano Rossi
Antonio Bannò
Marlon Joubert
Davide Cincis
Эмилио Де Марки
Emilio De Marchi
Vincenzo Del Prete
Коррадо Инверницци
Corrado Invernizzi
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