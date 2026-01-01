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Киноафиша Сериалы Рим Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Рим» (2007)

Актеры сериала «Рим» Вся информация о сериале
Кевин МакКидд Kevin McKidd
Lucius Vorenus
Рэй Стивенсон
Рэй Стивенсон Ray Stevenson
Titus Pullo Полли Уокер
Полли Уокер Polly Walker
Atia of the Julii Линдси Дункан
Линдси Дункан Lindsay Duncan
Servilia of the Junii Керри Кондон
Керри Кондон Kerry Condon
Octavia of the Julii Тобайас Мензис
Тобайас Мензис Tobias Menzies
Marcus Junius Brutus
Саймон Вудс Simon Woods
Аллен Лич
Аллен Лич Allen Leech
Зулейха Робинсон
Зулейха Робинсон Zuleikha Robinson
Индира Варма
Индира Варма Indira Varma
Niobe
Макс Пиркис Max Pirkis
Gaius Octavian
Алекс Уиндхэм Alex Wyndham
Иэн МакНис
Иэн МакНис Ian McNeice
Линдси Маршал
Линдси Маршал Lyndsey Marshal
Дэвид Бамбер
Дэвид Бамбер David Bamber
Marcus Tullius Cicero
Coral Amiga
Vorena the Elder
Ли Бордман
Ли Бордман Lee Boardman
Timon
Хейдн Гвин Haydn Gwynne
Calpurnia
Гай Генри Guy Henry
Майкл Нардон Michael Nardone
Николас Вудесон
Николас Вудесон Nicholas Woodeson
Posca
Сюзэнн Бертиш Suzanne Bertish
Eleni
Рафи Гаврон Rafi Gavron
Камилла Разерфорд
Камилла Разерфорд Camilla Rutherford
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