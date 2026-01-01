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Актёры 2 сезона сериала «Рим» (2007)
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Актеры сериала «Рим»
Вся информация о сериале
Кевин МакКидд
Kevin McKidd
Lucius Vorenus
Рэй Стивенсон
Ray Stevenson
Titus Pullo
Полли Уокер
Polly Walker
Atia of the Julii
Линдси Дункан
Lindsay Duncan
Servilia of the Junii
Керри Кондон
Kerry Condon
Octavia of the Julii
Тобайас Мензис
Tobias Menzies
Marcus Junius Brutus
Саймон Вудс
Simon Woods
Аллен Лич
Allen Leech
Зулейха Робинсон
Zuleikha Robinson
Индира Варма
Indira Varma
Niobe
Макс Пиркис
Max Pirkis
Gaius Octavian
Алекс Уиндхэм
Alex Wyndham
Иэн МакНис
Ian McNeice
Линдси Маршал
Lyndsey Marshal
Дэвид Бамбер
David Bamber
Marcus Tullius Cicero
Coral Amiga
Vorena the Elder
Ли Бордман
Lee Boardman
Timon
Хейдн Гвин
Haydn Gwynne
Calpurnia
Гай Генри
Guy Henry
Майкл Нардон
Michael Nardone
Николас Вудесон
Nicholas Woodeson
Posca
Сюзэнн Бертиш
Suzanne Bertish
Eleni
Рафи Гаврон
Rafi Gavron
Камилла Разерфорд
Camilla Rutherford
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