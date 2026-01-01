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Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
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Актёры 1 сезона сериала «Рим» (2005)
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Актеры сериала «Рим»
Вся информация о сериале
Рэй Стивенсон
Ray Stevenson
Titus Pullo
Кевин МакКидд
Kevin McKidd
Lucius Vorenus
Полли Уокер
Polly Walker
Atia of the Julii
Кеннет Крэнэм
Kenneth Cranham
Pompey Magnus
Линдси Дункан
Lindsay Duncan
Servilia of the Junii
Тобайас Мензис
Tobias Menzies
Marcus Junius Brutus
Керри Кондон
Kerry Condon
Octavia of the Julii
Индира Варма
Indira Varma
Niobe
Карл Джонсон
Karl Johnson
Porcius Cato
Дэвид Бамбер
David Bamber
Marcus Tullius Cicero
Макс Пиркис
Max Pirkis
Gaius Octavian
Ли Бордман
Lee Boardman
Timon
Николас Вудесон
Nicholas Woodeson
Posca
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