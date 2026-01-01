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Киноафиша Сериалы Рим Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Рим» (2005)

Актеры сериала «Рим» Вся информация о сериале
Рэй Стивенсон
Рэй Стивенсон Ray Stevenson
Titus Pullo
Кевин МакКидд Kevin McKidd
Lucius Vorenus
Полли Уокер
Полли Уокер Polly Walker
Atia of the Julii Кеннет Крэнэм
Кеннет Крэнэм Kenneth Cranham
Pompey Magnus Линдси Дункан
Линдси Дункан Lindsay Duncan
Servilia of the Junii Тобайас Мензис
Тобайас Мензис Tobias Menzies
Marcus Junius Brutus Керри Кондон
Керри Кондон Kerry Condon
Octavia of the Julii Индира Варма
Индира Варма Indira Varma
Niobe
Карл Джонсон Karl Johnson
Porcius Cato
Дэвид Бамбер
Дэвид Бамбер David Bamber
Marcus Tullius Cicero
Макс Пиркис Max Pirkis
Gaius Octavian
Ли Бордман
Ли Бордман Lee Boardman
Timon Николас Вудесон
Николас Вудесон Nicholas Woodeson
Posca
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