Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2006
Лучшая драма
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Победитель
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Series
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Series
Победитель
Outstanding Costumes for a Series
Победитель
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Series
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший драматический телесериал
Номинант
Best Make Up & Hair Design
Номинант
Best Visual Effects
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Visual Effects
Номинант
Best Production Design
Номинант
Best Titles
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
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