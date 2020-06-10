В 1 сезоне 3 серии сериала «Страна чудес» Жереми признается себе, что любит Алису. Он наводит о ней справки. Выясняется, что она в одиночестве проводит время в гостинице. За небольшую взятку сотрудник отеля рассказывает Жереми детали визитов Алисы.