В 1 сезоне 3 серии сериала «Страна чудес» Жереми признается себе, что любит Алису. Он наводит о ней справки. Выясняется, что она в одиночестве проводит время в гостинице. За небольшую взятку сотрудник отеля рассказывает Жереми детали визитов Алисы.
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