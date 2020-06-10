В 1 сезоне 2 серии сериала «Страна чудес» Жереми читает в газете об открытии клуба «Страна чудес». Вскоре к нему подходит Крис. Он знакомит его с человеком, который может оказать ему помощь. Жереми рассказывает ему об угоне своего автомобиля.
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