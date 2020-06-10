В 1-м сезоне сериала «Страна чудес» парень по имени Джереми случайно попал в парижское ночное заведение. Там его интерес привлекла фотография юной леди, явно сделанная много лет назад. Неожиданно главный герой совершает путешествие во времени и перемещается в прошлое, а именно в тот период времени, когда был сделан тот самый снимок. Он встречает свою героиню. Оказывается, ее зовут Алиса и она замужем. Джереми удалось подружиться как с самой девушкой, так и с ее мужем. В скором времени главный герой начинает понимать, что Алиса хранит какую-то страшную тайну. Ему предстоит разгадать, что за секрет скрывает Алиса...