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Страна чудес 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Страна чудес
Киноафиша Сериалы Страна чудес Сезоны Сезон 1

Romance 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июня 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Страна чудес»

В 1-м сезоне сериала «Страна чудес» парень по имени Джереми случайно попал в парижское ночное заведение. Там его интерес привлекла фотография юной леди, явно сделанная много лет назад. Неожиданно главный герой совершает путешествие во времени и перемещается в прошлое, а именно в тот период времени, когда был сделан тот самый снимок. Он встречает свою героиню. Оказывается, ее зовут Алиса и она замужем. Джереми удалось подружиться как с самой девушкой, так и с ее мужем. В скором времени главный герой начинает понимать, что Алиса хранит какую-то страшную тайну. Ему предстоит разгадать, что за секрет скрывает Алиса...

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Страна чудес» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Вор, полный чести Un voleur plein d'honneur
Сезон 1 Серия 1
10 июня 2020
Король маленькой королевы Le roi de la petite reine
Сезон 1 Серия 2
10 июня 2020
Икона олигарха L'icône de l'oligarque
Сезон 1 Серия 3
17 июня 2020
Любовь и ревность Amours et jalousies
Сезон 1 Серия 4
17 июня 2020
Война виноградников La guerre des vignes
Сезон 1 Серия 5
24 июня 2020
Мальчишник L'enterrement de vie de garçon
Сезон 1 Серия 6
24 июня 2020
График выхода всех сериалов
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