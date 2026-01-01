Недоеденный арбуз больше не выбрасываю — технолог объяснила, как его правильно хранить: лимон не поможет, зато выручит кое-что другое

Пластиковый экран под ванной — прошлый век и колхоз: 4 замены, которые сразу делают интерьер современнее

Маринад-пятиминутка для дешевого мяса: даже жесткая свинина будет мягче и вкуснее, чем в ресторане (все из-за «секретной» добавки)

«Мы Вас любим. Где-то в глубине души»: тест для тех, кто уверен, что знает «Служебный роман» наизусть

Осень-2026 может пройти под знаком «Арсеньева»: почему новый сериал Okko уже вызывает интерес у десятков тысяч зрителей

На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру

Французский сериал пересняли для НТВ: «снят как в добрых советских традициях» – пишут о российской версии

Со Стругацких переключились на Булычева — «Кинопоиск» переснял советскую фантастику 1980 года на новый лад

Если наберёте 9 из 9 — Кар-Карыч вами бы гордился! Забавный тест по самым неожиданным героям «Смешариков»

Не только Netflix и HBO: 5 недооценённых фантастических сериалов, которые стоят вашего внимания — №3 посмотрела залпом