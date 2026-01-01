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Киноафиша Сериалы Родина Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Родина» (2015)

Актеры сериала «Родина» Вся информация о сериале
Владимир Машков
Владимир Машков Vladimir Mashkov
Виктория Исакова
Виктория Исакова Viktoriya Isakova
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий Sergey Makovetsky
Мария Миронова
Мария Миронова Mariya Mironova
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин Andrey Merzlikin
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков Vladimir Vdovichenkov
Эрик Холявко-Гришин
Эрик Холявко-Гришин Erik Kholyavko-Grishin
Софья Хилькова
Софья Хилькова Sofia Khilkova
Валериу Андрюцэ
Валериу Андрюцэ Valeriu Andriuta
Nikolay Alexeev
Саид Багов Gregori-Said Bagov
Илья Исаев
Илья Исаев Ilya Isayev
Рамиля Искандер Ramilya Iskander
Павел Абдалов Pavel Abdalov
Юсуп Бахшиев Yusup Bakhshiev
Нина Дворжецкая
Нина Дворжецкая Nina Dvorzhetskaya
Николай Добрынин
Николай Добрынин Nikolay Dobrynin
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев Timofey Tribuntsev
Ирина Вербицкая
Ирина Вербицкая Ira Verbitskaya
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