В 3 сезоне 19 серии сериала «Ривердэйл» семья Джонс отправляется в захватывающее путешествие. В это же время Арчи вновь оказывается под угрозой тюремного заключения, а Бетти раскрывает множество шокирующих фактов об Эвелин, дочери лидера «Фермы».
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