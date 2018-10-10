В 3 сезоне 17 серии сериала «Ривердэйл» Бетти и Шерил обманным путем проникают на ферму. В это же время Арчи возвращается к своим родным и близким, а Джагхэд пытается остановить распространение наркотиков по городу. Однако не все так просто...
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