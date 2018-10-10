В 3 сезоне 16 серии сериала «Ривердэйл» Вероника узнает совершенно шокирующие вести. Сможет ли она исправить ситуацию? Все старшеклассники готовятся к репетиции нового мюзикла, организованного Кевином. Джагхэд делает важный шаг против Глэдис.
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