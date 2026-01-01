Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
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Улица потрошителя
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Награды и номинации «Улица потрошителя»
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Вся информация о сериале
BAFTA 2014
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2013
Лучший драматический телесериал
Номинант
Best Editing: Fiction
Номинант
Best Photography and Lighting: Fiction
Номинант
Best Make-Up & Hair Design
Номинант
Best Costume Design
Номинант
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