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Киноафиша Сериалы Королевство Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Королевство» (2022)

Актеры сериала «Королевство» Вся информация о сериале
Бодиль Ёргенсон Bodil Jørgensen
Микаэл Персбрандт Mikael Persbrandt
Ларс Миккельсен
Ларс Миккельсен Lars Mikkelsen
Николас Бро
Николас Бро Nicolas Bro
Тува Новотны
Тува Новотны Tuva Novotny
Николай Ли Каас
Николай Ли Каас Nikolaj Lie Kaas
Гита Нёрбю
Гита Нёрбю Ghita Nørby
Сёрен Пильмарк Søren Pilmark
Бирте Нойманн Birthe Neumann
Ида Энгволь Ida Engvoll
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