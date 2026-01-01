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Актёры 2 сезона сериала «Королевство» (1997)
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Актеры сериала «Королевство»
Вся информация о сериале
Эрнст-Хуго Ярегор
Ernst-Hugo Järegård
Kirsten Rolffes
Sigrid Drusse
Holger Juul Hansen
Сёрен Пильмарк
Søren Pilmark
Гита Нёрбю
Ghita Nørby
Йенс Оккинг
Jens Okking
Бирте Нойманн
Birthe Neumann
Otto Brandenburg
Hansen
Эрик Ведерсое
Erik Wedersøe
Борд Ове
Baard Owe
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