В 3 сезоне 2 серии сериала «Реванш» Эйдан начинает собирать информацию о связи Эмили и Нолана для миссис Грейсон. Сама Виктория решает организовать большой званый ужин, чтобы представить всем Патрика. Главная героиня стремится разоблачить отца Пола.
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