В 1 сезоне 21 серии сериала «Реванш» главная героиня неожиданно сближается с Джеком после травмирующих событий. Виктория делает все возможное, чтобы полностью уничтожить бывшего мужа. Шарлотта также решает отомстить брату, который ее оболгал.
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